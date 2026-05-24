12:09, 24 мая 2026

European Gymnastics вернул россиянам флаг и гимн на соревнованиях

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Real Sports Photos / Shutterstock / Fotodom  

Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) отменил все ограничения по участию российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщается на сайте союза.

В European Gymnastics подчеркнули, что будут следовать решению Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которая 18 мая отменила ограничения для россиян и белорусов.

С 27 по 31 мая в болгарской Варне пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике. Россиянки выступят на нем с флагом и гимном.

World Gymnastics допустила россиян на турниры в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Изначально российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в соревнованиях из-за необоснованных отказов в допуске. Однако позднее они пересмотрели решение и вернулись на международную арену.

