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13:24, 16 июня 2026Из жизни

Маленький мальчик заметил смертельно опасную змею в детском саду и спас других детей

В США маленький мальчик из Калифорнии заметил гремучую змею в беседке и спас других детей
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Alexander Wong / Shutterstock / Fotodom

Маленький мальчик из американского штата Калифорния заметил смертельно опасную гремучую змею в беседке и спас других детей. Об этом пишет New York Post (NYP).

Инцидент произошел 11 июня в городе Санта-Кларита. Воспитанник детского сада увидел ядовитую рептилию в беседке и сразу же рассказал об этом взрослым. На место происшествия вызвали специалиста по отлову гремучих змей Кэри Куашена. Мужчина быстро изловил рептилию и вывез ее с территории детского сада. «Слава богу, все обошлось», — написал он на странице в социальной сети после случившегося.

Как отмечает NYP, в Калифорнии наблюдается настоящее нашествие гремучих змей. Только за первые три месяца 2026 года там было зарегистрировано 77 инцидентов, связанных с этими рептилиями. Троих укушенных калифорнийцев спасти не удалось. Местные герпетологи назвали сложившуюся ситуацию крайне необычной и тревожной.

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