Восьмилетний мальчик пережил укус гремучей змеи

В США детеныш ядовитой змеи укусил восьмилетнего мальчика

В долине Метхоу, США, гремучая змея напала на восьмилетнего Тристана Кокеса в его доме. Как сообщает Methow Valley News, ребенок пережил это опасное столкновение.

Тристан, игравший с другом в «Лего» на цокольном этаже, прибежал к родителям, крича, что его укусила змея. Его мать, Дженна, сначала не поверила его словам, но затем увидела две красные точки на его пальце. Отец мальчика, Бретт, спустился вниз и обнаружил там детеныша ядовитой змеи.

Тристана тут же повезли в больницу, где было противоядие. По дороге палец мальчика стал распухать. Несмотря на происходящее, Тристан оставался спокойным. Позднее он рассказал, что успокаивал себя мыслями о мороженом.

В больнице мальчику дали несколько доз сыворотки. Спустя четыре дня его выписали.

Родители Тристана не знают, как змея оказалась в их доме. Они предполагают: либо ее принесла кошка, либо она сама заползла через открытую дверь, либо спряталась в большом кубике «Лего» на улице и попала внутрь вместе с ним.

Отмечается, что не все укусы гремучих змей ядовиты. Взрослые особи могут и не впрыскивать яд, однако детеныши делают это почти всегда.

Ранее сообщалось, что в Малайзии мужчина чудом выжил после почти незаметного укуса ядовитой змеи. Он принял его за царапину, пока жена не отвела его в больницу.

