Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:31, 23 июля 2026 (обновлено: 22:45, 23 июля 2026)Наука и техника

«Безаварийных самолетов не существует, к сожалению». В Подмосковье расследуют крушение новейшего истребителя Су-57

В Подмосковье расследуют крушение истребителя Су-57
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Крушением новейшего российского истребителя Су-57 в Подмосковье занялась госкомиссия при Минобороны РФ. Об этом сообщил военный блогер Fighterbomber в своем Telegram-канале.

По его сведениям, эксперты выехали на место ЧП вскоре после происшествия. Им предстоит определить причину аварии. В свою очередь, Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»).

Военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев в комментарии BFM объяснил, что «на сто процентов безаварийных самолетов не существует», и в боевой авиации могут происходить те или иные происшествия.

Это сложная современная высокотехнологичная техника. Двигатели, система управления двигателями, система управления самолетом, гидравлика, различного рода закрылки, хвостовое оперение, то есть огромное количество систем — гидравлических, электрических, электронных, бортовое радиоэлектронное оборудование. Теоретически много вариантов, какие системы могут выйти из строя и привести к катастрофическим последствиям

редактор журнала «Новый оборонный заказ»Дмитрий Корнев

Подробности крушения истребителя

Российское военное ведомство официально не сообщало о крушении Су-57. Там лишь заявили, что учебно-боевой самолет без боекомплекта при выполнении взлета упал в безлюдной местности из-за технической неисправности авиационной техники.

Позднее журналисты выяснили, что в районе села Луцино упал истребитель пятого поколения Су-57. После происшествия в сети появились кадры крушения.

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Также стало известно, что пилот, рискуя собой, до последней секунды уводил самолет от жилых построек. Летчику удалось катапультироваться, его жизни ничего не угрожает.

Что известно о Су-57?

Истребитель Су-57 является одной из последних разработок российского военного авиастроения. Самолет был спроектирован инженерами конструкторского бюро «Сухой» и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Первый экземпляр поступил на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в 2020 году. Техническая информация о самолете засекречена и является государственной тайной.

Су-57 классифицируется как истребитель пятого поколения. Такие машины отличаются радиолокационной малозаметностью, сверхманевренностью, продвинутой авионикой и интегрированными в общую боевую сеть информационными системами. Его конкурентами считаются американские F-22 и F-35 Lightning II, а также китайские J-20 и J-35 / FC-31.

Материалы по теме:
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023
Самолет Су-57: производство и боевое применение. В чем состоит особенность Су-57
Самолет Су-57: производство и боевое применение.В чем состоит особенность Су-57
17 февраля 2025

В мае этого года начались летные испытания прототипа двухместного Су-57. Этот вариант обладает функционалом учебно-боевого самолета.

В июне отмечалось, что Су-57 доказал свою эффективность в ходе специальной военной операции (СВО). Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов уточнил, что российский истребитель смог успешно противостоять западным комплексам противовоздушной обороны, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Безаварийных самолетов не существует, к сожалению». В Подмосковье расследуют крушение новейшего истребителя Су-57
    ЕС ввел санкции против помощника Путина и министра спорта России
    Шансы Макрона пройти тест на наркотики оценили
    Боксер Бивол перенес операцию
    В США заговорили о слабости Зеленского
    Суд отозвал у основателя группы «Мираж» права на песни
    Вскрылась особенность биографии нового главы Генштаба ВСУ
    Трамп оценил готовность Ирана к миру
    Эстонская компания отказалась удалять скандальную рекламу о жарке лука
    Козлы атаковали метро в российском городе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok