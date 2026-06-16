В России рассказали о «невидимке» на СВО

ТАСС: Истребитель-«невидимка» Су-57 доказал эффективность в ходе СВО

Российский истребитель пятого поколения-«невидимка» Су-57 доказал свою эффективность в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом пишет ТАСС.

Агентство приводит комментарий бывшего министра обороны Сергея Шойгу, согласно которому Су-57 «показал себя блестяще» в ходе СВО. Его слова подтверждает генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, отметивший, что российский истребитель доказал эффективность в условиях противодействия со западных комплексов противовоздушной обороны, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума назвал Су-57 лучшим истребителем в мире и напомнил, что Россия когда-то предлагала Индии вместе разрабатывать самолет.

Также в июне генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха заявил, что Су-57, который применяют в ходе СВО, подтверждает свое превосходство в бою.