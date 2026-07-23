Подмосковье накроет туман

МЧС Подмосковья: В Московской области до утра 24 июля прогнозируется туман

Московскую область со второй половины ночи и до утра 24 июля накроет туман. Об этом жителей столичного региона со ссылкой на прогноз Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

По информации ведомства, при тумане видимость будет достигать 300-800 метров. В связи с этим пешеходов призвали быть внимательными при переходе улиц и дорог, а водителей — снижать скорость движения, увеличить дистанцию, избегать резких торможений и отказаться от лишних обгонов и перестроений. Лицам, которые страдают астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями, порекомендовали не выходить на улицу.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в Подмосковье в ночь на пятницу, 24 июля, температура может опуститься до плюс восьми градусов.