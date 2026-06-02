09:53, 2 июня 2026

Мужчина принял укус ядовитой змеи за царапину и чудом выжил

Никита Савин
Фото: travel_lens_tw / Shutterstock / Fotodom

В Малайзии мужчина чудом выжил после почти незаметного укуса ядовитой змеи. Об этом пишет Mothership.

Инцидент произошел 27 мая. Вечером мужчина ненадолго заехал к другу, чтобы забрать свои вещи. Он рылся в полке для обуви, когда почувствовал резкую боль в тыльной стороне ладони. Малаец выдернул руку из шкафа и увидел на коже чуть заметный красноватый след, который принял за царапину. Он решил, что его оцарапала кошка приятеля, собрал вещи и поехал домой на мотоцикле.

По дороге состояние мужчины начало ухудшаться: правое веко не открывалось, и он с трудом мог проглотить слюну. Когда он добрался до дома, рука нестерпимо болела. Жена сразу повезла его в ближайшую частную клинику, но там не было нужных препаратов. В итоге его доставили в государственную клинику и оказали необходимую помощь. К этому моменту у мужчины почернела и вздулась почти вся кисть.

Врачам удалось стабилизировать состояние пациента, но он все еще остается в больнице. Мужчина призвал людей, которым показалось, что их укусила змея, сразу же обращаться к врачам.

Ранее сообщалось, что в 76-летнюю американку трижды укусила ядовитая змея. Спасти пожилую женщину врачам не удалось.

