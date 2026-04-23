16:39, 23 апреля 2026

Ядовитая змея укусила женщину три раза

В США пенсионерка умерла после тройного укуса гремучей змеи
Антонина Черташ
Фото: Monicah Mwangi / Reuters

В США 78-летнюю пенсионерку не смогли спасти после того, как ее три раза укусила гремучая змея. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Случай произошел в общине Редвуд-Вэлли, штат Калифорния, 8 апреля. Женщина столкнулась с ядовитой змеей во время прогулки. Испуганная рептилия сразу же перешла в атаку.

Женщину незамедлительно доставили в больницу, однако тройная доза змеиного яда привела к развитию диссеминированного внутрисосудистого свертывания и тяжелой интоксикации. Комбинация этих факторов оказалась смертельной. Спустя два дня сердце американки перестало биться.

Материалы по теме:
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019

Это уже третье нападение змеи со смертельным исходом, зарегистрированное в Калифорнии с начала года. Змеи стали чаще жалить людей в условиях аномально теплой погоды.

Ранее сообщалось, что в Нигерии не стало певицы Ифунаньи Нвангене, известной как участница телевизионного музыкального проекта «Голос». Девушку укусила ядовитая змея.

    Последние новости

    Путин объяснил сбои в работе интернета

    Трамп назвал надежной прорванную десятками судов блокаду США

    Букмекеры предрекли участие российских хоккеистов в финале Кубка Стэнли

    В России объяснили массовую готовность мужчин уходить в декрет

    Ядовитая змея укусила женщину три раза

    ЕС ужесточил санкции против Белоруссии

    Назван главный кандидат на вступление в ЕС

    Российский политик рассказал о вызове на ножевую дуэль со спецназовцем

    Названа предназначенная для затыкания бюджетной дыры на Украине сумма из кредита ЕС

    Россиянин описал остров в Карибском море словами «надо быть готовым к разводу»

    Все новости
