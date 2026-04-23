Ядовитая змея укусила женщину три раза

В США пенсионерка умерла после тройного укуса гремучей змеи

В США 78-летнюю пенсионерку не смогли спасти после того, как ее три раза укусила гремучая змея. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Случай произошел в общине Редвуд-Вэлли, штат Калифорния, 8 апреля. Женщина столкнулась с ядовитой змеей во время прогулки. Испуганная рептилия сразу же перешла в атаку.

Женщину незамедлительно доставили в больницу, однако тройная доза змеиного яда привела к развитию диссеминированного внутрисосудистого свертывания и тяжелой интоксикации. Комбинация этих факторов оказалась смертельной. Спустя два дня сердце американки перестало биться.

Это уже третье нападение змеи со смертельным исходом, зарегистрированное в Калифорнии с начала года. Змеи стали чаще жалить людей в условиях аномально теплой погоды.

Ранее сообщалось, что в Нигерии не стало певицы Ифунаньи Нвангене, известной как участница телевизионного музыкального проекта «Голос». Девушку укусила ядовитая змея.