Ядовитая змея погубила известную певицу

В Нигерии участница проекта «Голос» умерла после укуса змеи

В Нигерии не стало певицы Ифунаньи Нвангене, известной как участница телевизионного музыкального проекта «Голос». Об этом пишет BBC News.

26-летнюю Нвангене погубила кобра. Ядовитая змея укусила девушка, пока та спала. Проснувшись от боли, певица поспешила в ближайшую клинику. Там не было нужного противоядия, и Нвангене поехала в другую больницу. У врачей также не нашлось нужного препарата.

Друзья девушки надеялись на чудо, но его не случилось. Состояние Нвангене резко ухудшилось. Реанимировать ее не удалось.

Нвангене была восходящей звездой Нигерии. В 2021 году она прославилась благодаря шоу «Голос». В 2026 году она планировала организовать первый сольный концерт.

Ранее сообщалось, что в Австралии девочка выжила после укуса тигровой змеи, которая считается одной из самых ядовитых в мире. Яд просто не попал в кровеносную систему ребенка.

