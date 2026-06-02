12:05, 2 июня 2026

Раскрыта судьба задержанного Францией российского танкера

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marine Nationale / Handout via Reuters

Задержанный французскими Военно-морскими силами (ВМС) нефтяной танкер «Тагор», следовавший из Мурманска, прибыл на место якорной стоянки в залив Дуарнене на северо-западном побережье Франции. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic.

1 июня прокуратура французского Бреста инициировала расследование в отношении экипажа судна по обвинениям в «неподтверждении государственной принадлежности судна», «отсутствии флага» и «отказе подчиниться». По словам прокурора Стефана Келланберже, капитан танкера отказывался выполнять указания французских ВМС, вследствие чего возникла необходимость в захвате судна.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео задержания танкера. По его словам, операция якобы прошла «в строгом соответствии с морским правом». «Эта операция была проведена в Атлантике, в международных водах, при поддержке ряда партнеров, включая Великобританию», — написал французский лидер.

