Раскрыта судьба задержанного Францией российского танкера

MarineTraffic: Задержанный Францией нефтяной танкер «Тагор» прибыл на место стоянки

Задержанный французскими Военно-морскими силами (ВМС) нефтяной танкер «Тагор», следовавший из Мурманска, прибыл на место якорной стоянки в залив Дуарнене на северо-западном побережье Франции. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic.

1 июня прокуратура французского Бреста инициировала расследование в отношении экипажа судна по обвинениям в «неподтверждении государственной принадлежности судна», «отсутствии флага» и «отказе подчиниться». По словам прокурора Стефана Келланберже, капитан танкера отказывался выполнять указания французских ВМС, вследствие чего возникла необходимость в захвате судна.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео задержания танкера. По его словам, операция якобы прошла «в строгом соответствии с морским правом». «Эта операция была проведена в Атлантике, в международных водах, при поддержке ряда партнеров, включая Великобританию», — написал французский лидер.