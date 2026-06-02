12:53, 2 июня 2026

Полковник заявил о критических проблемах системы ПВО на Украине

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Jacek Marczewski / Agencja Wyborcz / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины переживает критический период: современные комплексы либо уничтожены, либо испытывают острый дефицит ракет, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что оставшиеся средства не способны эффективно выполнять задачи по перехвату воздушных целей.

«Все современные комплексы типа Patriot, типа SAMP/T либо уничтожены, либо испытывают огромный дефицит ракет. А все остальные ПВО, которые им поставляют — Avenger и другие, — просто не позволяют выполнять функции по сбиванию летательных систем», — пояснил полковник.

По его словам, на сегодняшний день Украина практически осталась без прикрытия противоракетной и противовоздушной обороны. Поставляемые западными странами системы не справляются с возложенными на них задачами, что делает украинскую инфраструктуру и военные объекты уязвимыми для ударов, заключил военный эксперт.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что дефицит ракет ПВО у ВСУ был, есть и будет на протяжении всего конфликта.

