13:38, 2 июня 2026

Назван простой способ снизить проявления депрессии и тревожности

Екатерина Графская
Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Ученые из Университета Оулу выяснили, что для поддержания психического здоровья в среднем возрасте важны не только физическая активность, но и ее интенсивность. Результаты исследования опубликованы в журнале Depression and Anxiety (DA).

В работе приняли участие почти 4500 жителей Финляндии в возрасте 46 лет. В течение двух недель исследователи отслеживали их двигательную активность, сидячее поведение и продолжительность сна с помощью специальных датчиков. Затем данные сопоставили с симптомами депрессии и тревожности.

Оказалось, что замена всего 30 минут сидячего времени на умеренную или интенсивную физическую нагрузку была связана со снижением симптомов депрессии на 9 процентов, а тревожности — примерно на 5 процентов. При этом легкая активность, например спокойная прогулка, тоже приносила пользу, но заметно меньшую.

Авторы отмечают, что для психического благополучия особенно важны нагрузки, во время которых дыхание слегка учащается: быстрая ходьба, бег, плавание, велосипед или другие активные занятия. Еще одним важным фактором оказался сон. Участники в среднем спали около 7,5 часа в сутки, а сокращение сна на 5–30 минут было связано с небольшим ухудшением психологического состояния.

Ранее стало известно, что физические упражнения снижают тревожность и депрессию при бессоннице.

