14:51, 2 июня 2026Интернет и СМИ

На Западе отказались считать нацистов в рядах ВСУ «выдумкой Кремля»

RS: Запад мирится с нацистами в рядах ВСУ, пока украинская армия воюет против России
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) воюют против России, Запад готов мириться с тем, что в рядах украинской армии есть люди, придерживающиеся нацистской идеологии. Такое мнение в материале для издания Responsible Statecraft (RS) выразила историк Марта Гавришко.

Она заявила, что отказывается считать выдумкой Кремля утверждение о том, что на Украине есть нацисты. «Западные партнеры Украины заключили свою собственную сделку. Они обязаны украинскому военному контингенту, задача которого — ослабить Россию. Поэтому они терпят нацистов в ВСУ, пока те продолжают воевать [против России]», — говорится в статье.

По словам Гавришко, на Западе делают вид, что не замечают использование украинским военными нацистской символики и следование ими этой идеологии. По ее мнению, признание этого факта обязало бы западных партнеров Киева согласиться с правотой Москвы.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Запад поддерживает реабилитацию нацизма на Украине. По его словам, Европейский союз (ЕС) помогает деньгами батальону «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

