Самолет-разведчик страны НАТО заметили у границы России

15:25, 2 июня 2026Мир

Самолет-разведчик Gulfstream IV ВВС Швеции заметили у границы РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Фото: ranchorunner / Shutterstock / Fotodom

Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции совершил полет вдоль российской границы в районе Мурманской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно полетным данным, самолет вылетел с финского города Тампере около 10:30 по московскому времени, после чего направился на север страны. Достигнув северной части Финляндии, борт развернулся и начал выполнять полеты по петлеобразной траектории вдоль российской границы.

Отмечается, что в ходе полета разведчик находился примерно в 220 километрах от Мурманска.

В апреле сообщалось, что шведский самолет-разведчик Saab 340B ISR также совершил полет вдоль границы России. Приблизившись к российской границе, он взял курс на север.

