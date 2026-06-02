Самолет-разведчик страны НАТО заметили у границы России

Самолет-разведчик Gulfstream IV ВВС Швеции заметили у границы РФ

Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции совершил полет вдоль российской границы в районе Мурманской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно полетным данным, самолет вылетел с финского города Тампере около 10:30 по московскому времени, после чего направился на север страны. Достигнув северной части Финляндии, борт развернулся и начал выполнять полеты по петлеобразной траектории вдоль российской границы.

Отмечается, что в ходе полета разведчик находился примерно в 220 километрах от Мурманска.

В апреле сообщалось, что шведский самолет-разведчик Saab 340B ISR также совершил полет вдоль границы России. Приблизившись к российской границе, он взял курс на север.