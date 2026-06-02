16:17, 2 июня 2026Путешествия

Российских туристов предупредили о воровстве на любимом курорте богачей

Российских туристов с наличными деньгами обворовывают на Мальдивах
Зарина Дзагоева
Фото: Sergii Figurnyi / Shutterstock / Fotodom

Российских туристов предупредили об участившихся случаях воровства на любимом курорте богачей — речь идет о Мальдивах. О причинах рассказал в беседе с «360» директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Эксперт объяснил, что риск воровства возрастает в местах, где уровень жизни местных жителей ниже в сравнении с иностранцами, приезжающими на отдых. Кроме того, россияне чаще становятся жертвами краж, поскольку привыкли брать с собой в отпуск наличные деньги.

«Кроме российских туристов, практически никто в мире сейчас не возит с собой наличные, поэтому нечистые на руку сотрудники отелей нацелились именно на них», — пояснил Арутюнов.

Ранее российские туристы пожаловались, что их обворовали во время отдыха в отеле на Мальдивах, а персонал лишь потребовал оплату неустойки и посмеялся над ними из-за денег. За последние несколько дней на курорте богачей произошло сразу два подобных инцидента с россиянами.

