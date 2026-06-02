Инфляция в Иране дошла до максимума со времен Второй мировой войны

ЦБ Ирана: Майская инфляция достигла рекордных 77,2 %

Майский индекс потребительских цен в Иране достиг 77,2 процента, если сравнивать с последним месяцем весны прошлого года. Данную статистику центрального банка этой страны БРИКС опубликовало Assotiated Press (AP).

По сравнению с апрелем достигнутый показатель оказался на 8,5 процента выше. Инфляция в сегменте товаров повседневного спроса и товаров общего назначения, таких как лекарства, стоимость проезда на такси, табачные изделия и услуги связи, выросла на 113,8 процента год к году.

Больших значений инфляция в Иране достигала только в 1942 году. Как отметил Институт экономических исследований «Бамдад», нынешние показатели беспрецедентны со времен Второй мировой войны.

Подчеркивается, что одной из причин такой ситуации стали удары США и Израиля, которые нанесли огромный ущерб иранскому бизнесу и нефтяной промышленности. Курс риала, который в 2015 году составлял 32 000 к доллару, сейчас превышает 1,7 миллиона.

В конце апреля сообщалось о падении курса иранской валюты до рекордных 1,8 миллиона риалов за доллар.