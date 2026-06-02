Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:26, 2 июня 2026Экономика

Инфляция в Иране дошла до максимума со времен Второй мировой войны

ЦБ Ирана: Майская инфляция достигла рекордных 77,2 %
Кирилл Луцюк
СюжетКурс доллара:

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Майский индекс потребительских цен в Иране достиг 77,2 процента, если сравнивать с последним месяцем весны прошлого года. Данную статистику центрального банка этой страны БРИКС опубликовало Assotiated Press (AP).

По сравнению с апрелем достигнутый показатель оказался на 8,5 процента выше. Инфляция в сегменте товаров повседневного спроса и товаров общего назначения, таких как лекарства, стоимость проезда на такси, табачные изделия и услуги связи, выросла на 113,8 процента год к году.

Больших значений инфляция в Иране достигала только в 1942 году. Как отметил Институт экономических исследований «Бамдад», нынешние показатели беспрецедентны со времен Второй мировой войны.

Подчеркивается, что одной из причин такой ситуации стали удары США и Израиля, которые нанесли огромный ущерб иранскому бизнесу и нефтяной промышленности. Курс риала, который в 2015 году составлял 32 000 к доллару, сейчас превышает 1,7 миллиона.

В конце апреля сообщалось о падении курса иранской валюты до рекордных 1,8 миллиона риалов за доллар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана

    Российской школьнице пришлось сдавать ЕГЭ без трусов

    США решили вывести своих военнослужащих из одной страны

    Высокие цены убили смартфон Xiaomi

    Путин созвонился с Лукашенко

    Россияне позавидовали чужим отпускам и зарплатам

    Россиянин сломал череп падчерице

    Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв машин

    В сети назвали самые раздражающие детали в образах у мужчин

    Россияне стали жить дольше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok