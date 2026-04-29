15:08, 29 апреля 2026Экономика

Курс иранского риала упал до 1,8 миллиона за доллар США

WP: Курс иранского риала 29 апреля рухнул до уровня 1,8 миллиона за доллар США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

За последние два дня иранский риал начал стремительно дешеветь и по состоянию на 29 апреля опустился уже до рекордных 1,8 миллиона за доллар. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

До этого несколько недель валюта оставалась относительно стабильной из-за минимальных объемов импорта и экспорта. Более того, в конце марта риал даже укреплялся до 1,559 миллиона за доллар после частичного разрешения США на продажу иранской нефти.

Однако с тех пор Вашингтон перешел к блокаде Ормузского пролива для иранских судов, а сам Тегеран блокирует проход всех остальных. Между странами по состоянию на конец апреля действует перемирие, однако фактически переговоры зашли в тупик.

Опрошенные изданием эксперты не исключили, что падение риала усугубит инфляцию в стране, поскольку торговля существенно зависит от импорта, в том числе продуктов питания, лекарств, электроники.

В последний раз Тегеран проводил деноминацию национальной валюты осенью прошлого года. Однако такой шаг не предотвратил дальнейшего падения риала. В марте в обращение ввели купюру номиналом 10 миллионов реалов, поскольку в стране перестало хватать наличных. Падение курса и, как следствие, подорожание почти всех товаров стало одной из причин массовых протестов в Иране зимой.

    Последние новости

    «Этот сигнал стоит услышать». Зеленский пообещал увеличивать дальность ударов ВСУ по России. Как на это отреагировали в Москве?

    Российский боец сбил дроны ВСУ «хвостом дракона»

    Шукшина призвала вернуть советскую модель кино

    Российских боксеров допустили до международных соревнований

    Россиянам спрогнозировали рост цен на машины в ближайшее время

    Раскрыты детали обсуждений Ирана в Белом доме

    Курс иранского риала упал до 1,8 миллиона за доллар США

    Обнаружен скрытый фактор замедления развития детей по всему миру

    Раскрыта тайная страсть Долиной

    Ушаков подтвердил присутствие одного иностранного лидера на параде Победы в Москве

    Все новости
