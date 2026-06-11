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21:47, 11 июня 2026Бывший СССР

Описаны способы избавления от тел в ВСУ

Иванников: ВСУ поставили уничтожение тел военнослужащих на конвейер
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под наблюдением специальных заградотрядов поставили уничтожение тел военных на конвейер. Об этом в интервью aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Нельзя исключать, что существует инструкция, регламентирующая поведение заградотрядов и санитарных служб ВСУ, которые занимаются уничтожением погибших», — высказался эксперт.

Иванников также назвал самые распространенные способы избавления от останков в ВСУ. «Закапывают под землю. То есть открывают могильники, делают это преимущественно в местах захоронения, которые использовались ранее, используют кладбища, роют могилы и по два-три боевика хоронят. Ставят либо крест с другой могилы на эти места, либо же пытаются засыпать землей и сделать обычную могилу», — сообщил он.

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По словам эксперта, в случае, если останки принадлежат высокопоставленным лицам, их стараются эвакуировать. Тех же, кто не нужен Киеву, ликвидируют без следа — например, сжигают прямо на передовой. Иванников утверждает, что украинские войска стремятся избавляться от тел по нескольким причинам: во-первых, ради сокрытия реальных потерь, а во-вторых, с целью избежать выплат родственникам погибших.

Ранее российские штурмовики успешно зачистили несколько домовладений в Волчанских Хуторах в Харьковской области и обнаружили обугленные останки бойцов ВСУ в подвалах домов.

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