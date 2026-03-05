Реклама

Бывший СССР
07:24, 5 марта 2026Бывший СССР

Штурмовики рассказали о жуткой находке в подвале в Волчанских Хуторах

В подвалах в Волчанских Хуторах штурмовики нашли обугленные останки солдат ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Российские штурмовики успешно зачистили несколько домовладений в Волчанских Хуторах в Харьковской области и обнаружили обугленные останки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подвалах домов. О жуткой находке пишет Telegram-канал «Северный ветер».

«В подвалах бывших жилых домов наши штурмовики обнаружили обугленные останки украинских солдат, тела которых были сожжены сослуживцами. У части тел отрезаны конечности и даже головы», — говорится в публикации.

Выдвигается предположение, что таким образом украинские военнослужащие пытались сохранить части тел для последующего опознания и признания «побратимов» погибшими.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ, взятые в плен в Волчанских Хуторах Харьковской области, больше месяца находились на позициях без ротации вместе с погибшими сослуживцами.

