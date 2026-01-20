Силовики рассказали о сидевших в окопе с погибшими сослуживцами бойцах ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятые в плен в Волчанских Хуторах Харьковской области, более месяца сидели на позициях вместе с погибшими сослуживцами. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На харьковском направлении в Волчанских Хуторах в ходе продвижения в плен взято двое военнослужащих 157-й отдельной мехбригады ВСУ. Оба пленных больше месяца находились на позициях без ротации вместе с "двухсотыми" (погибшими) сослуживцами», — рассказал собеседник агентства.

Ранее артиллерия группировки войск «Запад» сорвала ротацию ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Цели были обнаружены с помощью разведывательных дронов.