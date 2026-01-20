Артиллерия группировки «Запад» сорвала ротацию ВСУ в Купянском районе

Артиллерия группировки войск «Запад» сорвала ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Расчеты РСЗО "Град" 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области сорвали ротацию и подвоз боеприпасов украинских боевиков», — рассказали в оборонном ведомстве.

Цели были обнаружены при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также дроны контролировали срыв ротации ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Днепропетровская и Харьковская области остаются одними из самых проблемных в энергетической сфере. Кроме них в списке оказались Киев и столичный регион, а также Сумская, Одесская и Черниговская области.