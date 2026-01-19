Реклама

16:28, 19 января 2026

Зеленский назвал самые проблемные в энергетике регионы Украины

Зеленский: Проблемными с энергетикой остаются Киев, Харьков, Одесса и Запорожье
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал самые проблемные в энергетике регионы республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Провел энергетический селектор по ситуации именно в тех регионах, где сложнее всего. Киев и область, в частности, Белая Церковь, Васильков, Борисполь, также Харьков и область, Запорожье, города Днепровщины — Днепр, Кривой Рог, Чернигов и область, Сумщина, Одесса и область», — написал Зеленский.

По его словам, для украинской столицы были привлечены дополнительные ремонтные бригады, вызванные из других регионов, а также в восстановлении энергии, по его словам, участвуют работники государственных компаний.

Ранее министр энергетики, бывший министр обороны страны Денис Шмыгаль заявил, что на Украине не осталось ни одной целой электростанции. По словам чиновника, самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве, Одесской области и прифронтовых общинах.

