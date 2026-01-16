Реклама

12:18, 16 января 2026Бывший СССР

На Украине оценили количество целых электростанций

Шмыгаль: На Украине не осталось ни одной целой электростанции
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине не осталось ни одной целой электростанции. Об этом заявил министр энергетики, бывший министр обороны страны Денис Шмыгаль, передает «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что многие регионы Украины провалили подготовку к зиме. По словам политика, самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве, Одесской области и прифронтовых общинах.

«Ситуация очень сложная. В отдельных местах и регионах подготовка была провалена. За эти два дня в должности увидел, что слишком много вещей откровенно пробуксовывают сейчас. Будем в оперативном режиме наводить порядок», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сложившейся в энергетике страны ситуации. По его словам, отвечать за решение практических вопросов будет министр энергетики Украины.

