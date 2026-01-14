Зеленский анонсировал режим ЧС в энергетике Украины

Зеленский: В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации

На Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сложившейся в энергетике страны ситуации. Об этом заявил глава республики Владимир Зеленский в Telegram.

«Будет создан штаб по координации ситуации в городе Киеве, который будет работать постоянно. В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации», — анонсировал Зеленский.

По его словам, отвечать за решение практических вопросов будет министр энергетики Украины. За несколько часов до этого на данную должность был назначен бывший премьер-министр Украины, экс-глава Минобороны Денис Шмыгаль.

Вечером 13 января Киев накрыл блэкаут. Сообщалось, что ситуация со светом на правом берегу украинской столицы ухудшилась до уровня, который ранее был на левом берегу. В некоторых районах города нет электричества более пяти дней.