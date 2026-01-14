Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:25, 14 января 2026Бывший СССР

Бывшего премьера Украины назначили на новую должность

Верховная Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: NTB / Reuters

Со второй попытки Верховная Рада проголосовала за назначение бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля министром энергетики. Об этом заявил в социальных сетях народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Со второй попытки Совет назначил Дениса Шмыгаля первым вице-премьером — министром энергетики», — написал политик. Гончаренко уточнил, что за его утверждение проголосовало 248 народных депутатов.

Ранее Верховная Рада не смогла назначить Шмыгаля главой Министерства энергетики Украины. Кандидатуру политика поддержали 210 членов парламента, еще 4 выступили против назначения, а 33 воздержались от голосования.

В ответ на это Гончаренко допустил, что территориальные центры комплектования (ТЦК) могут мобилизовать экс-премьера Украины. По его словам, ситуация с отказом Рады от назначения Шмыгаля на новую должность — это свидетельство провальной кадровой политики Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что нейросети предсказывают России в 2026 году

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    МИД Туркмении заявил о терпящем бедствие иранском корабле

    Финляндия из-за страха перед Россией начнет производить запрещенное оружие

    Раскрыты полезные эффекты 20-минутного дневного сна

    Туристка попросилась в туалет к местным жителям в Азии и подверглась домогательствам

    В Госдуме предупредили о наказании за оплату расчистки двора от снега

    Продажу билетов на сольный концерт Долиной приостановили

    Женщина подавилась картошкой и врезалась в заправку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok