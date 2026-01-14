Бывшего премьера Украины назначили на новую должность

Верховная Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики

Со второй попытки Верховная Рада проголосовала за назначение бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля министром энергетики. Об этом заявил в социальных сетях народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Со второй попытки Совет назначил Дениса Шмыгаля первым вице-премьером — министром энергетики», — написал политик. Гончаренко уточнил, что за его утверждение проголосовало 248 народных депутатов.

Ранее Верховная Рада не смогла назначить Шмыгаля главой Министерства энергетики Украины. Кандидатуру политика поддержали 210 членов парламента, еще 4 выступили против назначения, а 33 воздержались от голосования.

В ответ на это Гончаренко допустил, что территориальные центры комплектования (ТЦК) могут мобилизовать экс-премьера Украины. По его словам, ситуация с отказом Рады от назначения Шмыгаля на новую должность — это свидетельство провальной кадровой политики Владимира Зеленского.