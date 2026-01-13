Рада отказалась назначать предложенного Зеленским министра

Верховной Раде не хватило голосов для назначения Шмыгаля министром энергетики

Верховная Рада не смогла назначить бывшего министра обороны Дениса Шмыгаля главой Министерства энергетики Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Уточняется, что для назначения Шмыгаля не хватило голосов парламентариев. Его кандидатуру поддержали 210 нардепов.

3 января президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Шмыгаля на пост первого вице-премьера и министра энергетики страны. Он выразил надежду, что предложенная кандидатура получит поддержку от депутатов Рады.

13 января Рада отправила Шмыгаля в отставку с поста министра обороны Украины. Ранее Зеленский предлагал назначить вместо него Михаила Федорова, возглавлявшего Министерство цифровой трансформации Украины.