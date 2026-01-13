Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:49, 13 января 2026Бывший СССР

Рада отказалась назначать предложенного Зеленским министра

Верховной Раде не хватило голосов для назначения Шмыгаля министром энергетики
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Leon Neal / Getty Images

Верховная Рада не смогла назначить бывшего министра обороны Дениса Шмыгаля главой Министерства энергетики Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Уточняется, что для назначения Шмыгаля не хватило голосов парламентариев. Его кандидатуру поддержали 210 нардепов.

3 января президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Шмыгаля на пост первого вице-премьера и министра энергетики страны. Он выразил надежду, что предложенная кандидатура получит поддержку от депутатов Рады.

13 января Рада отправила Шмыгаля в отставку с поста министра обороны Украины. Ранее Зеленский предлагал назначить вместо него Михаила Федорова, возглавлявшего Министерство цифровой трансформации Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Слова Соловьева о новой СВО вызвали возмущение в Армении и Узбекистане. Почему ведущий столкнулся с резкой критикой в свой адрес?

    «Жалобы "в никуда" редко дают эффект». Куда и как лучше жаловаться на плохую уборку снега

    Как увеличить отпускные. Пять простых и законных способов

    Путин передал под временное управление активы еще двух западных компаний

    Российский самолет опасно сблизился в небе с другим лайнером из-за ошибки диспетчера

    Россияне назвали любимые города для поездок на праздники

    Инспекторам ГИБДД упростят оформление нарушителей

    В Совфеде назвали условие для возобновления диалога России с Европой

    В доме экс-члена одной из самых известных российских ОПГ обнаружили наркогостиницу

    Назван фаворит на пост главного тренера «Реала»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok