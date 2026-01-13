Рада отправила в отставку министра обороны Украины

Нардеп Железняк: Рада поддержала отставку министра обороны Украины Шмыгаля

Верховная Рада поддержала отставку министра обороны Украины Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

«Рада уволила Дениса Шмыгаля с поста министра обороны», — сообщил нардеп.

Отставку чиновника поддержали 265 парламентариев. Отмечается, что позднее во вторник, 13 января, состоится голосование о назначении Шмыгаля министром энергетики.

Шмыгаль написал заявление об отставке в прошлую пятницу, 9 января. Вместе с ним с поста ушел министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который должен заменить Дениса Шмыгаля в качестве главы Минобороны Украины.