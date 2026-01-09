Два украинских министра подали в отставку

Страна.ua: Министры Шмыгаль и Федоров подали заявления об отставке в Раду

На Украине министр обороны Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подали заявления об отставке в Верховную Раду. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Шмыгаль и Федоров подали в Раду заявления об отставке», — указано в сообщении.

В публикации также отмечено, что Денис Шмыгаль должен занять должность министра энергетики. Михаил Федоров, в свою очередь, заменит Шмыгаля в качестве главы Министерства обороны. Таким образом, он станет четвертым руководителем ведомства с февраля 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о грядущих кадровых перестановках в правительстве 2 января. Тогда же он предложил руководителю Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) возглавить офис президента Украины.