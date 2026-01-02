Реклама

Буданов принял предложение Зеленского возглавить офис президента

Буданов принял предложение Зеленского возглавить офис президента Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить офис главы государства. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить офис главы государства. Продолжаю служить Украине», — приводит издание слова главы ГУР.

Буданов добавил, что его повышение якобы является шагом к решению «критически важных вопросов стратегической безопасности».

28 ноября прошлого года Зеленский уволил руководителя своего офиса Андрея Ермака. Его уход с поста связали с расследованием масштабного коррупционного дела бизнесмена Тимура Миндича, приближенного к главе государства. Скандал привел к напряженности в отношениях Киева с Брюсселем и Вашингтоном.

