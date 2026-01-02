Зеленский объявил о смене министра обороны Украины

Зеленский заявил, что новым министром обороны Украины станет Федоров

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене министра обороны страны. По его словам, эту должность займет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Глава государства предложил политику новый пост. Ныне ведомство возглавляет Денис Шмыгаль, до этого занимавший должность премьер-министра Украины.

Ранее Зеленский предложил руководителю Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) возглавить офис президента Украины. Сам Буданов принял предложение. Он отметил, что повышение станет шагом к решению «критически важных вопросов стратегической безопасности». Его текущая должность освободилась после того, как президент уволил бывшего главу офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала.

Новым главой ГУР стал руководитель Службы внешней разведки (СВР) Украины Олег Иващенко.

