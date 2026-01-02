Зеленский назвал преемника Буданова на посту главы ГУР

Зеленский назначил главой ГУР вместо Буданова руководителя СВР Украины Иващенко

Преемником Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на посту начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины станет руководитель Службы внешней разведки (СВР) Украины Олег Иващенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент республики Владимир Зеленский.

Он выразил благодарность СВР и подчеркнул, что Иващенко продолжит служить государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала.

Украинский лидер пояснил, что основной упор будет сделан на сокращение доходов России, поскольку «чем их меньше, тем больше остается возможностей для дипломатии». По словам Зеленского, в первую очередь это касается российского нефтяного экспорта, а также схем обхода санкций.

Сам Буданов принял предложение Зеленского возглавить офис президента. Он отметил, что повышение станет шагом к решению «критически важных вопросов стратегической безопасности». Его текущая должность освободилась после того, как президент уволил бывшего главу офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала.

Последним громким событием, связанным с ГУР, стало «воскрешение» лидера и основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической и запрещена в России) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщения о кончине которого появились 27 декабря.

Буданов пояснил, что событие было инсценировкой с целью выявления агентов российских спецслужб, которые должны были за деньги ликвидировать Капустина.