16:18, 1 января 2026

ГУР Украины заявило об инсценировке смерти основателя РДК

Глава ГУР Украины Буданов заявил об инсценировке смерти основателя РДК Капустина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России) Денис Капустин (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) жив. Об этом сообщил глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает «Политика Страны».

Издание опубликовало видео, на котором есть Капустин. Буданов заявил, что убийство основателя РДК было инсценировано, чтобы выявить агентов российских спецслужб.

Сообщения о смерти основателя РДК появились 27 декабря. В организации заявили, что его смерть наступила в результате удара российского FPV-дрона в то время, когда он «выполнял боевые задачи». Каких-либо других подробностей о ситуации не приводилось.

В ноябре 2023 года 2-й Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил Капустина к пожизненному заключению за организацию нападений на села в Брянской области. До этого он был заочно арестован по обвинению по статьям 275 («Госизмена»), пункту «б» части 3 статьи 205 («Попытка совершения теракта»), части 4 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») и части 4 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ.

