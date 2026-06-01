54-летняя звезда «Интернов» раскрыла секрет похудения на 25 килограммов

Актриса Светлана Пермякова избавилась от перекусов ради похудения на 25 килограммов

Российская актриса, участница команды КВН «Парма» Светлана Пермякова раскрыла секрет похудения на 25 килограммов. О деталях она рассказала в шоу «Кстати».

54-летняя звезда «Интернов» призналась, что решила похудеть после того, как ее вес стал составлять больше 100 килограммов. С поддержкой эндокринолога она попыталась выработать так называемые правильные пищевые привычки, а именно — избавиться от переедания и лишних перекусов.

Однако артистка посетовала, что в ее рационе все еще присутствует сладкая пища, но при этом тяга к алкоголю полностью исчезла. «К сладкому тяга не прошла, зато прошла к алкоголю. Не хочется даже. Еще я понимаю, если выпью — станет очень плохо. Поэтому вообще перестала пить», — пояснила она и уточнила, что в настоящий момент сосредоточена на закреплении результата и удержании веса.

В августе прошлого года Пермякова снялась в купальнике после похудения на 23 килограмма. При этом она рассказала, что сбросила вес с помощью препарата «Велгия», инъекции которого делала в живот.