14:51, 1 июня 2026

54-летняя звезда «Интернов» раскрыла секрет похудения на 25 килограммов

Мария Винар

Фото: Алена Бжахова / ТАСС

Российская актриса, участница команды КВН «Парма» Светлана Пермякова раскрыла секрет похудения на 25 килограммов. О деталях она рассказала в шоу «Кстати».

54-летняя звезда «Интернов» призналась, что решила похудеть после того, как ее вес стал составлять больше 100 килограммов. С поддержкой эндокринолога она попыталась выработать так называемые правильные пищевые привычки, а именно — избавиться от переедания и лишних перекусов.

Однако артистка посетовала, что в ее рационе все еще присутствует сладкая пища, но при этом тяга к алкоголю полностью исчезла. «К сладкому тяга не прошла, зато прошла к алкоголю. Не хочется даже. Еще я понимаю, если выпью — станет очень плохо. Поэтому вообще перестала пить», — пояснила она и уточнила, что в настоящий момент сосредоточена на закреплении результата и удержании веса.

В августе прошлого года Пермякова снялась в купальнике после похудения на 23 килограмма. При этом она рассказала, что сбросила вес с помощью препарата «Велгия», инъекции которого делала в живот.

