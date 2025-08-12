Звезда «Интернов» снялась в купальнике после похудения на 23 килограмма

Актриса Светлана Пермякова снялась в купальнике после похудения на 23 килограмма

Российская актриса Светлана Пермякова показала фигуру после похудения на 23 килограмма. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя звезда «Интернов» снялась, стоя у бассейна. Она позировала в черном слитном купальнике с юбкой, оформленном глубоким декольте и узором в виде растений и птиц. При этом артистка отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

В одном из постов знаменитость также ответила на вопросы поклонников. Она рассказала, что сбросила вес с помощью препарата «Велгия», инъекции которого делает в живот.

Ранее в августе российская телеведущая, обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова рассказала про лечебное голодание и показала фигуру в купальнике.