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18:40, 6 августа 2025Ценности

Оксана Федорова рассказала про лечебное голодание и показала фигуру в купальнике

Ведущая Оксана Федорова девять дней провела без еды в рамках лечебного голодания
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал «Оксана Федорова Мисс Вселенная»

Российская телеведущая, обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова рассказала про лечебное голодание и показала фигуру в купальнике. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

47-летняя знаменитость заявила, что отправилась в оздоровительный центр в Крыму, где отказалась от еды. Так, утром она принимает соду, почечный сбор и таблетку ламинарии, а ужин ограничивается печеночным сбором. «Раз в два дня особая радость: нам дают термос с настоем на основе чернослива, кураги и лимона. Вот и все», — добавила ведущая.

По словам Федоровой, на начальном этапе чувство голода легче переносилось благодаря многочисленным процедурам и активностям, а затем исчезло. Также она указала, что к настоящему моменту в рамках программы голодания провела без пищи девять дней.

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