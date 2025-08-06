Оксана Федорова рассказала про лечебное голодание и показала фигуру в купальнике

Ведущая Оксана Федорова девять дней провела без еды в рамках лечебного голодания

Российская телеведущая, обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова рассказала про лечебное голодание и показала фигуру в купальнике. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

47-летняя знаменитость заявила, что отправилась в оздоровительный центр в Крыму, где отказалась от еды. Так, утром она принимает соду, почечный сбор и таблетку ламинарии, а ужин ограничивается печеночным сбором. «Раз в два дня особая радость: нам дают термос с настоем на основе чернослива, кураги и лимона. Вот и все», — добавила ведущая.

По словам Федоровой, на начальном этапе чувство голода легче переносилось благодаря многочисленным процедурам и активностям, а затем исчезло. Также она указала, что к настоящему моменту в рамках программы голодания провела без пищи девять дней.

«Самочувствие прекрасное! Силы есть и на скандинавскую ходьбу, и на фитнес, и на экскурсии. А главное, с каждым днем чувствуешь себя все более обновленной и молодой», — заверила автор поста, продемонстрировав фото в черном слитном купальнике из сауны.

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