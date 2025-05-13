Татьяна Буланова заявила, что питание один раз в день помогает быстро похудеть

Советская и российская эстрадная певица Татьяна Буланова раскрыла секрет быстрого похудения. Интервью с ней приводит «Общественная служба новостей» (ОСН).

56-летняя исполнительница рассказала, что попробовала множество диет. В итоге она нашла наиболее действенный для себя метод, которым пользуется почти 20 лет. Так, если звезде необходимо сбросить несколько килограммов, она переходит на питание один раз в день. «Вы не поверите, как быстро мне это позволяет избавиться от ненужных объемов», — заявила артистка.

При этом она указала, что ранее пыталась похудеть посредством препаратов «Оземпик» и «Ребелсас», однако они не помогли достичь желаемого результата.

Ранее в мае российская актриса Мария Кожевникова рассказала о похудении с помощью аналога «Оземпика».