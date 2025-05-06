Звезда «Универа» рассказала о похудении на 10 килограммов с помощью аналога «Оземпика»

Актриса Мария Кожевникова заявила, что похудела на 10 килограммов за два месяца

Российская актриса Мария Кожевникова рассказала о похудении с помощью аналога «Оземпика». Соответствующую информацию (на момент написания новости была удалена) она разместила в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда популярного телесериала «Универ» заявила, что за два месяца сбросила 10 килограммов с помощью препарата для лечения избыточного веса и ожирения «Велгия».

«Хочу подвести итог. У меня минус 10 килограммов. Это хороший, мне кажется, результат такого системного подхода. Да, я использую препарат "Велгия", и мне при этом не хочется много кушать», — подчеркнула Кожевникова.

По словам артистки, ее приемы пищи сократились до двух раз в день. «Мне вообще это очень подходит. Последний прием пищи у меня до 6 вечера, иногда даже до 4. Я рассказывала, что у меня высокий инсулин, и лучше, чтобы его скачков было меньше», — призналась знаменитость.

Кроме того, она подчеркнула, что в ее ежедневную рутину с утра входит регулярная физическая нагрузка.

Известно, что в сентябре 2023 года Кожевникова стала матерью в четвертый раз.

В октябре 2024 года звезда «Универа» опровергла слухи о пятой беременности снимком в бикини.