Звезда «Универа» опровергла слухи о пятой беременности снимком в бикини

Актриса Мария Кожевникова опровергла слухи о пятой беременности снимком в бикини

Российская актриса Мария Кожевникова опровергла слухи о пятой беременности откровенным снимком. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 39-летняя звезда популярного телесериала «Универ» предстала на фоне пляжа и моря. Она продемонстрировала подтянутую фигуру в ярко-зеленом бикини, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера с одной лямкой. Также знаменитость примерила черные солнцезащитные очки и собрала волосы в высокий пучок.

В описании под кадрами Кожевникова заявила, что не беременна. Она напомнила, что у нее обнаружен преддиабет, из-за которого не может вернуться к прежнему весу. «Я не хочу пользоваться кардинальными методами. Мне даже предложили нынче модный препарат, на котором многие худеют. Но я не хочу тех побочек, про которые многие умалчивают», — объяснила артистка.

В апреле Мария Кожевникова показала фигуру после четвертых родов на видео.