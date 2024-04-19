Звезда «Универа» показала фигуру на видео после четвертых родов

Актриса Мария Кожевникова показала живот с жировыми складками после родов

Российская актриса Мария Кожевникова показала фигуру после четвертых родов на видео. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 39-летняя звезда сериала «Универ» предстала, лежа на кушетке в кабинете косметолога, во время аппаратной процедуры, которая помогает уменьшить объемы. При этом на видео показано, что на животе знаменитости есть жировые складки.

«Мой далекий от идеальности животик. Но ничего, вы скоро увидите разницу», — подписала она пост.

Артистка также призналась, что решила сделать пилинг, поскольку не была у косметолога полтора года.

В феврале звезда «Универа» раскрыла свой вес после родов. В разговоре с Лерой Кудрявцевой Мария Кожевникова призналась, что поправилась во время беременности и сразу после родов в сентябре 2023 года весила 91 килограмм.

