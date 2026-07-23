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11:42, 23 июля 2026Мир

Госсекретарь США подтвердил планы Эр-Рияда по ядерной программе

Госсекретарь США Рубио заявил о намерении Саудовской Аравии развивать мирный атом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Саудовская Аравия намерена развивать мирную ядерную программу, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в рамках мероприятий по линии АСЕАН. Трансляция доступна на YouTube-канале Sky News.

«Саудовская Аравия стремится к мирной ядерной программе», — сказал глава американской дипломатии.

По словам Рубио, партнерство между Вашингтоном и Эр-Риядом предусматривает гарантии, которые не допустят создания ядерного оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил соглашение о развитии мирной ядерной программы Саудовской Аравии. Соглашение, рассчитанное на 30 лет, оценивается в десятки миллиардов долларов. По его условиям, американские компании получат ведущую роль в развитии ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии, исключив при этом других иностранных конкурентов.

Ключевым положением сделки является строительство американскими компаниями завода по обогащению урана в Саудовской Аравии. Это произойдет в случае, если стороны сочтут такой шаг оправданным.

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