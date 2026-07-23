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11:42, 23 июля 2026 (обновлено: 12:02, 23 июля 2026)Ценности

Charli XCX в наряде российского дизайнера снялась в новом клипе

Charli XCX в наряде российского дизайнера Даниила Анциферова снялась в новом клипе Camera
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @charli_xcx

Британская певица Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная как Charli XCX, снялась в новом клипе в наряде российского дизайнера Даниила Анциферова. Об этом модельер рассказал на странице своего одноименного бренда в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость выпустила клип к песне Camera, в которой одну из главных ролей сыграл актер Венсан Кассель. Исполнительница предстала перед камерами в шелковой блузе и капри, украшенных кружевами. Отмечается, что образ представлен в осенне-зимней коллекции марки Fertility Club.

В июне Charli XCX посетила показ в кожаном платье с прозрачным декольте. Певица стала гостьей дефиле коллекции Saint Laurent в рамках Недели мужской моды. Помимо Charli XCX, на мероприятии заметили Кейт Мосс с дочерью Лилой, Мадонну, Рами Малека, Коннора Сторри, Амалию Грей и других звезд.

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