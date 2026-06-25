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04:16, 25 июня 2026Ценности

Charli XCX посетила показ в кожаном платье с прозрачным декольте

Певица Charli XCX в откровенном платье посетила показ Saint Laurent
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images for Saint Laurent

Британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, в откровенном образе посетила показ мужской коллекции Saint Laurent. Снимки публикует Yahoo.

Знаменитость посетила модное шоу в кожаном ярко-красном платье с декольте из прозрачного кружева. Отмечается, что стоимость наряда из женской линейки люксового бренда Saint Laurent составляет 10 600 долларов (794 тысячи рублей).

Известно, что дефиле проходило в Париже в рамках Недели мужской моды. Помимо Charli XCX, на мероприятии заметили Кейт Мосс с дочерью Лилой, Мадонну, Рами Малека, Коннора Сторри, Амалию Грей и других звезд.

В мае Charli XCX с голой грудью пришла на афтепати бала Met Gala.

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