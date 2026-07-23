Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:32, 23 июля 2026 (обновлено: 11:49, 23 июля 2026)Россия

Россиянка едва не потеряла палец из-за обручального кольца

Жительница Москвы едва не потеряла палец из-за обручального кольца
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kwangmoozaa / Shutterstock / Fotodom

Жительница Москвы едва не потеряла палец из-за обручального кольца. Фаланга практически полностью оторвалась, после того как девушка зацепилась украшением за забор на даче и резко отдернула руку. Об этом сообщили в Telegram-канале «Московская медицина».

Россиянку доставили в больницу и прооперировали в Центре микрохирургии кисти ГКБ им. Ерамишанцева. Медики разъяснили, что при резком рывке кольцо не соскальзывает с пальца, а стягивает мягкие ткани, повреждая кожу, сосуды, нервы и сухожилия.

Сейчас пациентка начала проходить реабилитацию, которая поможет ей восстановить двигательные функции пальца.

Ранее стало известно, что в подмосковном Орехово-Зуево 11-летний ребенок лишился нескольких пальцев после взрыва петарды.

До этого в Бийске Алтайского края в детском саду семилетней девочке отрубило дверью часть пальца на руке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине заявили о полном прекращении судоходства
    Юноша поймал рекордную рыбу и чуть не использовал ее в качестве наживки
    В России оценили перспективы бронированных версий автомобилей Volga
    Туриста в Сириусе оштрафовали на 50 тысяч рублей за публикацию видео в соцсетях
    Рубио ответил на требование Москвы прекратить накачивать Киев оружием
    Киркоров был близок к срыву концерта из-за беспилотной угрозы
    Мировые цены на нефть приблизились к 100 долларам за баррель
    В ФИФА оценили количество договорных матчей на ЧМ-2026
    В Кремле высказались о ближайшем визите Уиткоффа и Кушнера в Россию
    Генпрокурор Венгрии связался с украинским золотом и поплатился
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok