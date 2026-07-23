Россиянка едва не потеряла палец из-за обручального кольца

Жительница Москвы едва не потеряла палец из-за обручального кольца

Жительница Москвы едва не потеряла палец из-за обручального кольца. Фаланга практически полностью оторвалась, после того как девушка зацепилась украшением за забор на даче и резко отдернула руку. Об этом сообщили в Telegram-канале «Московская медицина».

Россиянку доставили в больницу и прооперировали в Центре микрохирургии кисти ГКБ им. Ерамишанцева. Медики разъяснили, что при резком рывке кольцо не соскальзывает с пальца, а стягивает мягкие ткани, повреждая кожу, сосуды, нервы и сухожилия.

Сейчас пациентка начала проходить реабилитацию, которая поможет ей восстановить двигательные функции пальца.

Ранее стало известно, что в подмосковном Орехово-Зуево 11-летний ребенок лишился нескольких пальцев после взрыва петарды.

До этого в Бийске Алтайского края в детском саду семилетней девочке отрубило дверью часть пальца на руке.