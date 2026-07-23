В Кремле высказались о ближайшем визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

Кремль своевременно объявит дату визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Мы сообщим об этом», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на полях саммита АСЕАН провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Уточняется, что встреча продлилась 35 минут.
22 июля Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что темой беседы стало возобновление дипломатических усилий, направленных на прекращение конфликта на Украине.