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11:43, 23 июля 2026Мир

В Кремле высказались о ближайшем визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

Песков заявил, что Кремль сообщит о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетСаммит АСЕАН

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Кремль своевременно объявит дату визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы сообщим об этом», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на полях саммита АСЕАН провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Уточняется, что встреча продлилась 35 минут.

22 июля Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что темой беседы стало возобновление дипломатических усилий, направленных на прекращение конфликта на Украине.

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