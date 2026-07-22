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19:18, 22 июля 2026 (обновлено: 19:29, 22 июля 2026)Мир

Зеленский провел переговоры со спецпосланниками Трампа

Axios: Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в социальной сети X, ссылаясь на источник.

«Президент Украины Зеленский сегодня говорил с посланниками президента [США Дональда] Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», — сказано в публикации.

Отмечается, что темой беседы стало возобновление дипломатических усилий, направленных на прекращение конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и Зеленский могут скоро встретиться. «Это будет позитивно. И я думаю, я надеюсь, что это произойдет скоро», — высказался он о встрече двух лидеров.

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