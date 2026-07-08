Трамп высказался о скорой встрече Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский могут скоро встретиться. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляция встречи доступна на YouTube.
«Это будет позитивно. И я думаю, я надеюсь, что это произойдет скоро», — высказался он о встрече двух лидеров.
Трамп также анонсировал телефонный разговор с российским лидером и подчеркнул, что с удовольствием приедет в Москву на личную встречу.
По словам американского лидера, в вопросе урегулирования украинского конфликта есть заметный прогресс.