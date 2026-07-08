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16:16, 8 июля 2026Мир

Трамп анонсировал разговор с Путиным

Трамп заявил, что поговорит с Путиным 8 июля
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным 8 июля. С таким заявлением американский лидер выступил во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Сегодня я поговорю с Путиным. Он хочет закончить войну, многие в это не верят», — сказал он.

Ранее Трамп отметил прогресс в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. «Думаю, за последние пару недель мы добились большого прогресса, и посмотрим, как все пойдет дальше», — пояснил президент.

До этого стало известно, что Уиткофф и Кушнер могут посетить российскую столицу уже в ближайшее время. «Разговор об этом ходит достаточно давно, и вроде речь идет о ближайшем времени», — отметил источник РИА Новости.

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