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01:23, 8 июля 2026Мир

Названо возможное время визита представителей Трампа в Москву

РИА Новости: Уиткофф и Кушнер могут прилететь в Москву в ближайшее время
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф. Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Дипломатический источник РИА Новости назвал возможное время визита представителей президента США Дональда Трампа в Москву.

По его информации, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер могут посетить российскую столицу в ближайшее время.

«Разговор об этом ходит достаточно давно, и вроде речь идет о ближайшем времени», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию в июле или в августе. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

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