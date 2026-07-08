Названо возможное время визита представителей Трампа в Москву

РИА Новости: Уиткофф и Кушнер могут прилететь в Москву в ближайшее время

Дипломатический источник РИА Новости назвал возможное время визита представителей президента США Дональда Трампа в Москву.

По его информации, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер могут посетить российскую столицу в ближайшее время.

«Разговор об этом ходит достаточно давно, и вроде речь идет о ближайшем времени», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию в июле или в августе. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

