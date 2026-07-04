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19:31, 4 июля 2026Мир

Стало известно о визите людей Трампа в Россию до конца лета

Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию до конца лета
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Pool via Reuters

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут приехать в Россию в июле или в августе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

«Возможно, до конца лета, но дат нет», — заявил собеседник.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил о договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по поводу скорого приезда делегации во главе с Уиткоффом и Кушнером. Об этом стороны договорились в ходе разговора по случаю 80-летия главы Белого дома.

Газета New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника писала, что Уиткофф и Кушнер готовы отправиться на переговоры в Россию и на Украину только в том случае, если возникнут новые вопросы для обсуждения. По словам собеседника, российские официальные лица якобы были разочарованы неравномерным характером визитов двух людей Трампа и отсутствием последующих действий.

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