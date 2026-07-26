Стало известно об участии актрисы из сериала «Пончик Люся» в сборе средств для «Азова»

РИА Новости: Актриса из сериала «Пончик Люся» Бурковская собирала средства для «Азова»

Украинская актриса из сериала российско-украинского производства «Пончик Люся» Рита Бурковская собирала средства для полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.

Как стало известно из анализа соцсетей артистки, в 2024 году она организовала сбор на бронемашину «Хамви» для националистического подразделения.

Как отмечает агентство, Бурковская регулярно собирает средства для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она называет себя «актрисой, солдатом и главой медиа».

Ранее популярный российский блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев заявил, что у украинского рэпера Альберта Васильева, известного как Kyivstoner, есть связи с полком «Азов».

